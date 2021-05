Come finisce la serie dei Cavalieri dello Zodiaco? Spiegazione del finale di Saint Seiya

I Cavalieri dello Zodiaco sono una pietra miliare della storia dell’animazione giapponese: approdati in Italia all’inizio degli ’90 con la prima, leggendaria serie anime, Pegasus e i suoi compagni Cavalieri delle 88 costellazioni dello Zodiaco, hanno avuto fin da subito un successo assoluto.

Ma dopo aver visto com'è avvenuta la creazione de I Cavalieri dello Zodiaco, la domanda da porsi è un'altra: qual è il finale dell'opera?

Gli ultimi episodi della serie sono scenario della battaglia tra i Cavalieri dello Zodiaco e il Dio dei Mari Nettuno, reo di aver rinchiuso Lady Isabel nella Colonna di Nettuno, che ben presto sarà inondata d’acqua condannandola a morte certa. Mentre Sirio, Cristal, Andromeda e Phoenix fronteggiano il Dio, Pegasus riesce dopo molti sforzi ad abbattere la colonna e a salvare Lady Isabel. Successivamente, con l’aiuto della reincarnazione di Atena, i Seiya riescono anche a sopraffare Nettuno e rinchiuderlo nuovamente nell’anfora di Atena, imponendogli un sonno eterno e salvando ancora una volta la Terra.

Tuttavia, la versione manga dell’opera non si conclude in questo modo, in quanto successivamente pone i Cavalieri dinanzi ad una nuova minaccia: Ade, il Signore degli Inferi. Questo arco narrativo è stato successivamente adattato, nel 2002, in una nuova versione animata, che ha un finale altrettanto epico. Nell’ennesimo scontro corale dei Cavalieri, il sangue di Atena infonde le loro armature, tramutandole nelle più potenti versioni dorate, in grado di costringere Ade alla difensiva. Dopo un attacco congiunto di tutti i Seiya e di Lady Isabel, anche lei in possesso dell’armatura di Atena, Ade viene finalmente sconfitto, ma non prima di aver ferito mortalmente Pegasus con la sua spada. L’anime si conclude con la vittoria di Atena e dei suoi Cavalieri, ma lascia gli spettatori col dubbio riguardo la sorte di Pegasus: sarà sopravvissuto oppure no?