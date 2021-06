Come finisce The Seven Deadly Sins? Il riassunto dell'ultimo episodio dell'anime

Sette anni di produzione, tanti episodi trasmessi e appassionati creati: The Seven Deadly Sins si è concluso in questi giorni in Giappone, portando a termine la storia ufficiale di uno dei racconti più appassionanti degli ultimi anni. In seguito alla conclusione dello scorso anno del manga, adesso è il turno invece dell'adattamento animato.

Ma come si è conclusa la quarta e ultima stagione di The Seven Deadly Sins? Vediamo il riassunto dell'episodio 24 di Dragon's Judgement.

Ormai la battaglia contro il Re dei Demoni si è conclusa, così come quella con Cath Palug. Il mondo sta per entrare in una nuova era che sembra sarà dominata dal Caos, un'entità che sconvolgerà tutto ciò che i personaggi hanno conosciuto finora. Adesso però è il momento degli addii, con i sette peccati capitali rimasti e i loro compagni che si salutano a Liones, con ognuno di loro che prende la propria strada.

Il tempo passa e intanto Meliodas diventa re, con Elizabeth regina. Mentre la vita per gli altri continua, il duo di protagonisti di The Seven Deadly Sins diventa genitore di Tristano, mentre da Ban ed Elaine nasce Lancillotto. Dopo un ulteriore timeskip di svariati anni, vediamo un giovane Tristano che si nasconde per le strade della città nel tentativo di nascondersi dal padre e da coloro che lui ritiene dei criminali, i peccatori dei Seven Deadly Sins che quella sera si raduneranno a Liones.

Tristano non conosce tutta la storia, che scoprirà la sera stessa durante la festa per il suo decimo compleanno. Gowther gli trasmetterà tutti i ricordi della lotta di Meliodas ed Elizabeth, che fanno commuovere il ragazzino. Meliodas e suo figlio verranno poi visti allenarsi, mentre immaginano il futuro illimitato che li aspetta.

La storia di The Seven Deadly Sins si è conclusa, ma ci sarà ancora tempo per un racconto originale col film The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, mentre il mondo di Britannia continua nel sequel Four Knights of Apocalypse.