Come funziona il Quirk di Bakugo? Approfondiamo il potere esplosivo di My Hero Academia

Sin dai primi capitoli di My Hero Academia, abbiamo visto il protagonista Izuku Midoriya seguire e ammirare il proprio amico Katsuki Bakugo, compagno di scuola che però lo ha sempre irriso e disprezzato a causa della sua mancanza di Quirk. Nonostante ciò, Deku ha sempre tentato di aiutarlo anche alla UA, ignorando il totale disprezzo di Bakugo.

Anche negli ultimi capitoli il loro rapporto rimane teso ma notevolmente alleggerito, come possiamo vedere nell'artwork di Noguchi che mostra l'amicizia tra Deku e Bakugo in My Hero Academia. Siamo abituati a vedere il Quirk esplosivo di Bakugo, da sempre reputato come uno dei migliori della UA, utilizzato nei più svariati modi dal ragazzo. Ma come funziona il Quirk di Bakugo?

La risposta a questa domanda è davvero interessante: l'autore di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha donato ai suoi personaggi dei poteri tanto bizzarri quanto originali, e quelli di Bakugo non fa eccezione. Il suo Quirk lo rende infatti capace di rilasciare dai palmi delle mani un sudore carico di nitroglicerina, che gli permette quindi di causare una forte esplosioni grazie a una sola scintilla.

Più Bakugo suda, più la potenza delle esplosioni aumenta. Il suo Quirk migliora quindi quanto più la battaglia si protrae: più fatica, più sudore, più esplosioni. Unico neo del potere di Bakugo è che, nonostante sia praticamente immune alla maggior parte delle esplosioni che causa, se ne crea di troppo potenti rischia di slogarsi la spalla per il rinculo.

Ecco quindi come funziona il Quirk di Bakugo, il bullo da amare di My Hero Academia. Il ragazzo può ancora migliorare molto nella creazione delle esplosioni, e chissà che non possa creare il suo capolavoro nel finale di My Hero Academia.