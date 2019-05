Come sarebbe Gogeta con lo stile di Dragon Ball Super?

Lo stile di Yamamuro su Dragon Ball Super fu una bella botta, inizialmente, per gli appassionati del franchise che videro un cambio netto del character designer rispetto a quello visto precedentemente con la serie Z. Nonostante non a tutti piaccia il nuovo design della Toei Animation, è innegabile che abbia fatto breccia nel cuore di molti.

Con l'inizio di DB Super e una differenza di troppi anni dall'ultimo episodio di Dragon Ball Z, non era poi così poco scontato che la produzione tendesse a cambiare le carte in tavola, fornendo uno stile artistico più maturo e a passo coi tempi. Il risultato, come potemmo notare ben presto, diede spunto alle evoluzioni dei Saiyan per rivelarsi in una chiave del tutto nuovo, risultando spesso, e onestamente, visivamente pazzesco. Ci ha fatto piacere, dunque, poter ammirare il lavoro di un appassionato del desginer, che ha deciso di trasformare Gogeta in un personaggio di Super con l'omonimo stile.

Il risultato, che potete ammirare in fondo alla news, è l'immagine dell'artista RenanFNA, che ha trasposto la celebre fusione tra i due eroi della saga, Goku e Vegeta. Abbiamo apprezzato particolarmente la resa visiva del personaggio, che non potrebbe che essere più simile di così, in uno stile decisamente plastico e modellabile.

Ne approfittiamo per condividere con voi la recente illustrazione di un altro fan che ha scatenato la propria creatività disegnando Gogeta e Gotenks mentre sfoggiano un simpatico sorriso. La grande passione dei fan è un sintomo continuo di un successo in rapida espansione, come lo dimostrano su carta i guadagni della Toei per merito del franchise più florido al mondo. E voi, cosa ne pensate di Gogeta con lo stile di Yamamuro?