Ecco come Gol D. Roger e la sua ciurma sono arrivati a Skypiea

L'arco narrativo di ONE PIECE dedicato a Wano Country si è momentaneamente allontanato dal presente per dare spazio alla storia del leggendario samurai Oden Kozuki, che, lasciando il paese di Wa, ha fatto parte dell'equipaggio di Barbabianca e anche del Re dei Pirati Gol D. Roger, di cui sono emersi importanti dettagli.

L'ultimo capitolo del manga, il 967, ha visto infatti Oden entrare ufficialmente a far parte della ciurma di Roger per circa un anno, durante il quale ha potuto apprendere molto sulla storia del mondo creato da Eiichiro Oda. È proprio durante il viaggio del Re dei Pirati alla ricerca dei Poignee Griffe per l'isola che poi sarebbe stata nominata Laugh Tale, che Oden viene a conoscenza del fatto che a Roger resti un solo anno di vita.

Trai numerosi luoghi dove si sono diretti, Oda si sofferma sul loro arrivo a Skypiea, e ci vengono mostrati eventi molto importanti. In base a quanto riportato dal diario di Oden, sappiamo che tutti erano sorpresi dell'esistenza di un'isola nel cielo.

L'equipaggio trova la celebre Campana d'oro degli Shandia, sotto la quale si trovano i Poignee Griffe. Roger decide di lasciarla lì, e di non toccarla, nonostante le ripetute richieste da parte del giovane Buggy. In quel luogo Oden legge e traduce i Poignee Griffe, informando il suo capitano di un'arma chiamata Poseidon. Dopo l'avvertimento, Roger chiede al samurai di intagliare su uno dei lati della pietra la frase "Io sono stato qui e seguirò queste parole fino alla loro fine."