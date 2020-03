Ecco come si sono incontrati per la prima volta Gentle e La Brava di My Hero Academia

Come probabilmente saprete, la quarta stagione di My Hero Academia sta per raggiungere il climax dell'arco narrativo dedicato al Festival Culturale, con i due nuovi antagonisti apparsi - ovvero Gentle e La Brava - che sono riusciti a guadagnarsi molto velocemente l'interesse del pubblico.

I due sono infatti riusciti a mostrarsi in maniera assai differente rispetto a tanti altri Villain che hanno fatto la loro apparizione nel corso della serie, sia in termini di pericolosità che d'intenzioni, desiderosi più che altro d'ottenere fama e gloria in ogni dove piuttosto che cambiare radicalmente il mondo con azioni violente e pericolose.

Ebbene, per la gioia di tutti coloro che hanno subito preso in simpatia le due ultime new entry, l'ultimo episodio di My Hero Academia Stagione 4 ha finalmente rivelato come lo strano duo si sia incontrato per la prima volta. Attraverso un flashback dell'83° episodio, infatti, abbiamo scoperto che La Brava altri non era che una giovane fan sfegata di Gentle. Il nostro criminale, però, ai tempi era tutt'altro che rinomato e anzi, la sua totale inesperienza con il mondo tecnologico lo aveva portato a farsi deridere da quei pochi che visionavano i suoi video caricate nel web. A salvarlo dalla disperazione, ecco però giungere proprio La Brava, la quale riuscì ad hackerare l'account del suo beniamino presentandosi come la sua più grande fan e avvertendolo del fatto che avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per aiutarlo a conquistare la tanto ricercata notorietà. Gentle, sorpreso dal tutto, decise quindi di prenderla sotto la sua ala, creando un duo che grazie alle capacità d'entrambi, è ora uno tra i più famosi gruppi criminale del mondo. Insomma, ancora una volta si è rimarcata la differenza dei due rispetto a tante altre minacce che abbiamo incontrato nel corso delle avventure di Deku e compagni.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del diciannovesimo episodio di My Hero Academia Stagione 4.