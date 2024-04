Come Kagurabachi si erge a testimone del cambiamento del manga

Kagurabachi è lo shonen del momento, in testa alle classifiche dei manga più letti con solamente meno di 30 capitoli pubblicati. La nuova serie di Shonen Jump, nuova hit della rivista che si appresta a succedere ai manga in via di conclusione, è un successo improvviso, una testimonianza del cambiamento dell'industria dei manga.

L'opera di Takeru Hokazono sta affascinando i lettori, non solo quelli giapponesi. Il successo di Kagurabachi risuona in tutto il mondo, ma i motivi di cotanta popolarità non risiedono solamente nel prodotto della narrativa, dalle sequenze d'azione o dai disegni del maestro. La serie, infatti, era una hit preannunciata ancor prima dell'uscita.

A farci comprendere meglio l'esplosione globale di Kagurabachi è Momiyama, editor di MangaPlus. Parlando del nuovo servizio in abbonamento MangaPlus Max, Momiyama ha parlato del crescente successo dell'industria dei manga. Come da lui sottolineato nel post sul social X che trovate in calce all'articolo, serie come Kaiju No. 8 e Kagurabachi sono la prova dell'espansione del medium al di fuori dei confini giapponesi. In passato, se una serie godeva di popolarità in Giappone veniva prodotto un anime per aumentare le vendite dei volumi e attirare pubblico internazionale. Oggi, invece, con la più facile reperibilità dei capitoli in lingua inglese grazie alla piattaforma di MangaPlus, i lettori non devono più ricorrere a scan non ufficiali o a tardive uscite cartacea.

Questi fattori stanno rendendo il manga un medium sempre più popolare, tanto da far diventare hit globali opere appena uscite e con pochissimi capitoli a disposizione. Il successo di Kagurabachi non è dunque una casualità, ma frutto di un lavoro che Shueisha porta avanti da anni.

