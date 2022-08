Come sarebbe Kawaki da adulto? Il compagno di Boruto cresce in questo video

L'inizio di Boruto: Naruto Next Generations, sequel del più famoso Naruto, è stato molto interlocutorio. Il figlio di Naruto affronta un avversario che sembra conoscere molto bene, un certo Kawaki. Dopo le prime pagine però si torna indietro di anni e Kawaki scompare per diverso tempo. Sarà soltanto dopo che prenderà a far parte della trama.

Pian piano ma stabilmente, Kawaki si ritaglia un ruolo di rilievo in Boruto: Naruto Next Generations. Il giovane ninja che sa usare soltanto il karma si ritroverà coinvolto nelle schermaglie tra Konoha e Kara, l'organizzazione presieduta da Jigen che voleva usare il ragazzo come nuovo recipiente dell'Otsutsuki. Per ora, non è ancora passato molto tempo, pertanto il giovane è ancora tredicenne, come il compagno e rivale Boruto.

Ma come sarebbe Kawaki da adulto? L'illustratore Norridzuan, che in passato ha già proposto Himawari cresciuta, ha realizzato un video in cui mostra la crescita di Kawaki in alcune fasi della sua vita. Dopo il Kawaki giovane c'è quello che si vede nel primo capitolo di Boruto. Poi però le cose cambiano, ecco così Kawaki a 30 anni e Kawaki a 50 anni. Se nel primo ha i capelli biondi molto corti, nel secondo è diventato praticamente come un monaco.

Vi piace questa crescita immaginata per il personaggio?