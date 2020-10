Come lavorano Toyotaro e Toriyama su Dragon Ball Super? La spiegazione dell'editor

Anche se per molti figura solo il nome di Toyotaro, in realtà Dragon Ball Super è portato avanti da più personalità. Toyotaro è sicuramente il regista principale, ovvero colui che si occupa dello storyboard e dei disegni delle tavole, ma il creatore originale Akira Toriyama ha comunque un ruolo fondamentale.

Ma come si avvicendano i due autori di Dragon Ball Super insieme all'editor Uchida che li segue per conto della rivista? È proprio l'uomo di V-Jump a svelarlo in una lunga intervista dove rivela tanti dettagli sulla produzione di Dragon Ball Super.

Secondo Uchida, i due mangaka hanno una grande compatibilità e le loro idee risultano non essere mai in contrasto. Piuttosto, i due autori le uniscono quando si tratta di stilare la lista delle cose da fare in una nuova saga: se Toriyama decide un evento, Toyotaro accetta e rincara la dose aggiungendo un passo ulteriore, o viceversa. Il duo è abbastanza autosufficiente dato che Uchida scherza sul suo ruolo più volte nella mediazione tra i due, parlando di livelli di potenza o di paragoni con i personaggi.

Inoltre, anche se è Toyotaro a presentare gli storyboard dei capitoli, Toriyama ha una gran possibilità di parola sugli eventi del singolo episodio da pubblicare. Il capitolo 65 di Dragon Ball Super ha fatto insorgere però i fan contro Toyotaro.