Come si mantiene alta la qualità di una serie anime? Risponde il presidente di Wit Studio

The Ancient Magus Bride è manga scritto e disegnato da Kore Yamazaki e che tratta temi legati al mondo soprannaturale con qualche sfumatura fantasy e thriller. Ha ottenuto un discreto successo sin dalla sua comparsa t nel novembre del 2013 e la sua trasposizione anime è stata prodotta da Wit Studio, famoso per l'Attacco dei Giganti

È stato proprio il presidente dello studio in questione, George Wada, insieme anche al regista Norihiro Naganuma, a rispondere ad una singola domanda, che ha fatto però comprendere sia la passione che entrambi mettono nel loro mestiere, sia l'attenzione che va considerata nei confronti dei colleghi, in un ambiente di lavoro con ritmi abbastanza serrati.

Nel post che potete trovare di seguito infatti, alla questione "Come fate a mantenere un controllo di qualità così alto in Ancient Magus Bride?" i due hanno risposto in maniera differente. Naganuma si è mostrato più pragmatico, affermando che bisogna continuare a disegnare, e che spetta a lui mantenere alto il morale dello staff e dei collaboratori, perché possano sostenere la mole di lavoro.

Il commento di Wada potrebbe essere definito empatico e prezioso. "Pasti decenti e una buona dormita." queste sono le "regole" con cui il presidente di Wit Studio ha risposto, definendo il "sorriso di tutti i fan" come la miglior cosa in grado di soddisfare gli illustratori dietro la produzione, e di caricarli di aura positiva da impiegare in ogni disegno.