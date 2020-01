Ecco come sarebbe una mascotte di Nintendo Switch in stile anime

La console ibrida Nintendo Switch sta continuando la sua ascesa tra le piattaforme di gioco più vendute in tutto il mondo, registrando cifre da record, anche grazie alla nuova Switch Lite, e a titoli importanti come Dragon Quest XI e Pokémon Spada e Scudo. Un fan ha voluto creare una mascotte appositamente per questa incredibile console.

Visti la quantità enorme di titoli in stile anime e cartoon presenti sulla console della grande N l'utente @Merryweatherey ha voluto integrarla in questo medium in un modo molto particolare, rappresentandola come una ragazza che, naturalmente, richiama i tratti tipici dell'animazione giapponese.

Un abito colorato, con le maniche che riprendono il design dei joy-con blu e rossi del primo modello della console, con spruzzi di verde e viola, chiaro riferimento a Splatoon 2, uno dei titoli multiplayer esclusivi, tra i più apprezzati dalla community, e con una simpatica cravatta caratterizzata dal simbolo di Nintendo Switch. Di sicuro una trovata davvero

Ricordiamo che, uscita nel 2017, Nintendo Switch è stata in grado di sorprendere i videogiocatori, garantendo loro per la prima volta la possibilità di giocare sia in modalità portatile che fissa, senza causare interruzioni al gameplay, e proponendo un catalogo immenso, costituito da giochi odierni, indie games, remastered e anche alcuni porting che, nonostante possano soffrire delle limitazioni hardware, potrebbero essere un buon modo per recuperare titoli importanti, come avvenuto per The Witcher 3 nel mese di ottobre.