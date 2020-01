Ecco come sarebbero i migliori momenti di Dragon Ball Z vissuti in prima persona

La serie di Dragon Ball Z è ricca di momenti memorabili, che hanno avuto ripercussioni più o meno intense all'interno del mondo creato da Akira Toriyama più di 30 anni fa. Un fan ha deciso di ripercorrere questi eventi rappresentandoli da punti di vista diversi da quelli visti nell'anime.

L'utente @KeppRage7 ha condiviso su Reddit il post che potete trovare in calce alla notizia, dove sono presenti diversi disegni fatti da un fan, @ruto830, in cui vengono ricreati gli scontri più epici, o gli avvenimenti più significativi, dell'universo di Dragon Ball, osservandoli però dalla prospettiva dei protagonisti e degli antagonisti.

Ordinando gli artwork in maniera cronologica, si parte addirittura dall'incontro tra il piccolo Son Goku e la giovane Bulma, che rischia di investire il Sayan. Successivamente si passa agli scontri con Freezer, Cell e Majin Bu, a Goten e Trunks sul Drago Shenron, ad una bellissima illustrazione che mostra tutti i Guerrieri Z mentre passeggiano e vengono ripresi da delle telecamere, come se fossero in un set cinematografico.

Non mancano naturalmente riferimenti anche ai film, tra cui si vede lo scontro tra Freezer e Bardak, padre di Goku, e anche quello tra Gogeta Super Sayan Blu e il Super Sayan Leggendario Broly, apparso nell'ultima pellicola del brand.