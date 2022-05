Come sarebbero Minato e altri personaggi di Naruto da vecchi? Eccellente video lo rivela

Ci sono tanti personaggi che sono morti in Naruto. Masashi Kishimoto non si è certo trattenuto in certe fasi della storia, dando il lungo sonno a tante figure apprezzate e a diversi antagonisti. Pertanto, non sono riusciti a farsi vedere in Boruto: Naruto Next Generations, diversi anni dopo la conclusione della prima storia.

Al momento Konoha è in crisi e sicuramente farebbe comodo l'aiuto di personaggi di questo calibro, nonostante l'età avanzata di alcuni. E a proposito di questo, l'illustratore Norridzuan pensa a una cosa particolare: come sarebbero i personaggi morti in Naruto ai tempi di Boruto? Ricordiamo che Boruto è nato circa quattro anni dopo la Quarta Grande Guerra Ninja e che gli avvenimenti del manga e dell'anime si tengono quando il protagonista è tredicenne, pertanto tutti i personaggi sono raffigurati con circa una ventina d'anni in più rispetto a quei tempi.

Si parte con Minato Kamikaze, visibilmente con qualche ruga, a cui poi segue la moglie Kushina Uzumaki. Fa poi capolino Neji, che ha circa la stessa età di Naruto, quindi trentacinquenne, e a chiudere la prima riga c'è Jiraiya che dovrebbe avere quasi 70 anni. Proseguendo, ci sono Itachi Uchiha, Obito, Rin, Shisui, Yahiko, Nagato, Konan e infine Asuma Sarutobi. Li avevate riconosciuti tutti? E pensate che ci sarebbero stati bene con queste fattezze in Boruto?

Ecco invece come sarebbero gli Akatsuki di Naruto come Arrancar Espada di Bleach.