Come sarebbe Nami di ONE PIECE se fosse stata disegnata da altri autori?

Nell'ultimo periodo è in voga il ridisegnare personaggi secondo lo stile di altri autori. Partito tutto dal fan A2Twilldraw, che preparò un Rufy in versione Dragon Ball, Naruto e tanti altri, poi fu il turno anche di altri disegnatori come SantoryubeastZ con Zoro nello stile di Bleach e altri. Come sarebbe invece la protagonista di ONE PIECE, Nami?

A rispondere a questa domanda è Winter7th che ha preparato un'illustrazione rimbalzata con successo in rete e arrivata fino alla pagina Kaizokuqueen, di cui potete vedere il tweet in calce. La disegnatrice ha disegnato una delle protagoniste della ciurma più famose di ONE PIECE in cinque stili diversi.

Naruto, Bleach, L'Attacco dei Giganti, Dragon Ball Z e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ognuno delle sei Nami presenti nel disegno ha la propria personalità e rispecchia lo stile degli autori di riferimento ad eccezione del primo riquadro, erroneamente rappresentante lo stile di ONE PIECE e non quello di My Hero Academia come corretto nei commenti anche dall'autrice. Qual è la Nami che vi piace di più tra le nuove scelte?

ONE PIECE è un manga di Eiichiro Oda, la cui pubblicazione è iniziata nel 1997 su Weekly Shonen Jump. In poco tempo divenne un'opera di successo, consolidandosi ulteriormente nei primi anni 2000 fino a diventare il manga più venduto della storia.