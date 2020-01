Come sarebbe Naruto se disegnato seguendo lo stile visto in JoJolion?

Le serie di Boruto: Naruto Next Generations e di Le Bizzarre Avventure di Jojo rientrano entrambe nel genere shonen, pur essendo profondamente diverse, sia per i temi trattati sia per la caratterizzazione dell'impressionante numero dei personaggi. Stuzzicato dalla diversità di stile tra le opere, un fan ha voluto unirle in un bellissimo disegno.

L'utente @oohnaninani ha condiviso su Reddit il disegno che trovate in fondo alla pagina, dedicato a Naruto in veste di Hokage, ma rappresentato con lo stile visto nella longeva serie riguardante la storia della famiglia Joestar.

Ispirandosi proprio all'ultima serie di Jojo, JoJolion, di cui è disponibile un bellissimo starter pack edito da Star Comics, il fan @garliccrab ha disegnato un volto che richiama immediatamente quello del settimo Hokage del Villaggio della Foglia, rispettando però le ombreggiature marcate, la resa degli occhi e dei materiali dei vestiti, tipiche del tratto di Hirohiko Araki.



Un esperimento interessante, che ha in qualche modo avvicinato due opere figlie di epoche diverse, che hanno tuttavia segnato intensamente il medium legato ai fumetti e all'animazione giapponese, conquistando fan in tutto il mondo. Ricordiamo che presto uscirà il capitolo 42 del manga di Boruto, mentre lo stesso Araki ha ammesso che JoJolion è vicino alla sua conclusione.