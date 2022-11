Come sarebbero stati Naruto e Sasuke ma con lo stile di Boruto? La fanart virale

Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha sono stati partoriti dalla mente di Masashi Kishimoto. Il primo è il ninja biondo che è stato protagonista di Naruto, una delle storie più epiche che il mondo dei manga ci ha regalato negli ultimi decenni. L'altro invece è il tenebroso rivale e, per lunghi tratti, anche antagonista della serie.

Ormai Naruto è cresciuto, così come tutti gli altri protagonisti della serie, che sono stati visti in vari momenti della loro vita. Le cose sono inoltre cambiate da quando erano bambini, dato che all'epoca il periodo era molto più turbolento, con i paesi che erano sempre sul piede di guerra nonostante i vari trattati di pace. Dopo la fine della Quarta Grande Guerra Ninja tutto è cambiato e si è ammodernato, come visto in Boruto: Naruto Next Generations.

Anche gli abiti hanno subito dei cambiamenti, diventando più moderni e stilosi. E se i due protagonisti del manga fossero vissuti ai tempi di Boruto, come sarebbero stati vestiti? A rispondere alla domanda ci pensa Phennic90 che rifà il look a Naruto e Sasuke con abiti in stile Boruto. Anche se i tratti principali e i colori restano gli stessi, il modo di portarli e alcuni accessori aggiungono un tocco in più.

Cosa ne pensate di questi abiti per i due protagonisti? Ci sono state di recente polemiche per Sarada Uchiha e il suo outfit, preparato però da Mikio Ikemoto.