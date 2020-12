Come sono nati i giganti di Attack on Titan? Le origini spoiler di Ymir

Sono passati oltre 10 anni dalla nascita de L'Attacco dei Giganti, un manga che ha proposto una storia unica e che è diventato uno dei più amati dell'ultimo decennio. Nel corso del tempo, Hajime Isayama ha creato molti interrogativi che ha poi pian piano svelato. Uno di questi è la nascita del potere dei giganti.

Sappiamo ormai che esistono i nove giganti, creature diverse dai giganti puri e che possiedono abilità speciali. Ma come sono nate queste creature de L'Attacco dei Giganti e che ancora oggi sono fondamentali per la trama del manga di Hajime Isayama? La spiegazione è stata data dall'autore ma al momento il capitolo corrispondente non è stato ancora trasposto in anime, pertanto se non siete in pari col fumetto il resto del contenuto sarà spoiler.

La risposta sta nel capitolo 122 de L'Attacco dei Giganti, intitolato "Da te, 2000 anni fa" e che è un esplicito rimando al primo capitolo. Qui si arriva a un collegamento con Ymir, la progenitrice del potere dei giganti e una delle figure più di spicco dell'impero eldiano antico. La realtà è che inizialmente Ymir era una semplice schiava che per cause fortuite venne in contatto in punto di morte con una creatura misteriosa che le donò il potere dei giganti.

Presa in moglie dal re della tribù eldiana, generò tre figlie che alla sua morte divorarono la sua carne e il suo fluido spinale. Da quel gesto iniziò la suddivisione dei suoi poteri e che portarono alla creazione dei nove giganti.