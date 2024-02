Come Osamu Tezuka ha influenzato le successive generazioni di manga e anime

Riconosciuto come il dio dei manga Osamu Tezuka è stato uno degli autori più prolifici del settore, e ancora oggi, a distanza di oltre 70 anni dal suo debutto, le sue opere appaiono attuali, e continuano ad esercitare un’enorme influenza sugli artisti delle nuove generazioni, a tal punto da essere paragonato ad un’altra leggenda, Walt Disney.

Più si va avanti, però, con l’evoluzione del fumetto giapponese e più potrebbe essere complicato comprendere a fondo la rilevanza assunta dai lavori di Tezuka, sia per i suoi contemporanei, ma anche per gli artisti più giovani, che magari faticano a individuare evidenti tracce della sua influenza nelle opere più recenti. Andiamo quindi a vedere come Tezuka è riuscito a diventare il dio dei manga e a ispirare milioni di autori in tutto il mondo.

Mentre era impegnato negli studi di medicina, Tezuka si divertiva a disegnare storie, e la prima che riuscì a pubblicare fu New Treasure Island, una rivisitazione in chiave moderna del classico romanzo d’avventura firmato da Louis Stevenson. Quello fu solo l’inizio del suo incredibile percorso, e di una nuova era per i manga. Da subito dimostrò una certa versatilità nel cambiare genere, dedicandosi a una trilogia sci-fi composta da Lost World, Metropolis e Nextworld, prima di dedicarsi ad una serie che lo impegnò per quattro anni, dal 1950 al 1954, e servì da fonte d’ispirazione per un classico Disney: Kimba il Leone Bianco.

Il vero successo però lo ebbe con Tetsuwan Atom, l’iconico Astro Boy, iniziato nel 1952 dopo un tentativo fallimentare con Ambassador Atom l’anno precedente. La serie ottenne un’accoglienza straordinaria, e nel 1963 venne lanciato il primo episodio della trasposizione animata, che riuscì a superare i confini giapponesi e a diffondersi all’estero, e pose le basi per come dovevano essere prodotte le serie anime.

Un altro importante tassello della carriera di Tezuka è la sua lungimiranza nell’abbracciare e seguire il movimento gekiga che negli anni ’60 stava vivendo un momento di grande crescita. Tezuka investì quindi del tempo nella realizzazione di opere più mature, con uno stile più realistico, e lanciò la rivista COM dove altri artisti potevano esprimere al meglio la loro arte gekiga. Grandi esempi del suo contributo al gekiga sono Dororo, Black Jack e Buddha.

La sua scomparsa nel 1989 lasciò un grande vuoto nel mondo dei manga e degli anime, ma grandi autori quali Shotaro Ishinomori, di dieci anni più giovane di Tezuka, e un altro grande maestro come Go Nagai, o Monkey Punch, papà dello scalmanato Lupin III, hanno sempre riconosciuto di essere stati fortemente influenzati da lui, così come anche brillanti mangaka come Akira Toriyama di Dragon Ball, Naoki Urasawa e Katsuhiro Otomo.