Come ha ottenuto il Rinnegan Sasuke? L'eredità dell'arte oculare più potente di Naruto

Nell’universo di Naruto le arti oculari hanno ricoperto un ruolo speciale sin dall’inizio. Dopo l’introduzione del Senrigan nel sequel, Boruto, analizziamo più da vicino uno dei grandi protagonisti della serie in possesso di ben due doujutsu. In particolare, andiamo a ripercorrere il modo in cui Sasuke Uchiha ha ottenuto il Rinnegan.

Gran parte dei risultati ottenuti da Sasuke Uchiha nel corso della prima serie, e soprattutto di Naruto: Shippuden, sono riconducibili alle numerose abilità derivate dall’aver ereditato lo Sharingan e le sue forme più potenti. Per questo Sasuke, già uno dei ninja più potenti non solo del villaggio di Konoha ma dell’intero mondo ideato da Masashi Kishimoto, ha raggiunto un livello di potenza impressionante nel corso della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, evento durante il quale ottenne il Rinnegan.

La variante viola del Rinnegan, quella più presente e conosciuta all’interno della serie, ha origine da Hagoromo Otsutsuki, considerato il dio dei ninja nonché Eremita delle Sei Vie della Trasmigrazione. Hagoromo rimane una figura molto complessa nella cosmogonia della serie, e la sua presenza durante l’enorme conflitto porta ad una grande rivelazione. Infatti, Hagoromo riconosce in Naruto e Sasuke rispettivamente le reincarnazioni di Asura e Indra, i suoi due figli.

Distrutto dai combattimenti, Sasuke riceve quindi parte del chakra da Hagaromo, e questo permette all'Uchiha di attivare nell'occhio sinistro il Rinnegan, la più potente tra le arti oculari. Quando Sasuke possiede un livello sufficiente di chakra sull’occhio appaiono sei tomoe, distribuite sui due cerchi più interni, mentre il Rinnegan torna normale quando non possiede abbastanza chakra.

In sostanza, Sasuke ottiene il Rinnegan grazie al chakra ricevuto da Hagoromo Otsutsuki, Eremita delle Sei Vie della Trasmigrazione e Dio dei Ninja, e perché è a tutti gli effetti la reincarnazione di suo figlio Indra. Ricordavate questi dettagli? Fatecelo sapere come sempre lasciando un commento qui sotto.

In conclusione, ricordiamo che Naruto potrebbe tornare col remake dell'anime, come suggerito dalle nuove visual, e vi lasciamo ad un approfondimento relativo alla tragica eredità degli Uchiha.