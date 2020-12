Come si ottiene lo sharingan ipnotico? Ecco come funziona la tecnica di Naruto Shippuden

La tecnica più potente del Clan Uchiha è senza alcun dubbio l'abilità oculare soprannominata "sharingan". Grazie a tale capacità il clan è nel tempo diventato uno dei più temibili e iconici del franchise di Naruto Shippuden. L'apice del suo potere, tralasciando per forza di cose il Rinnegan, è il micidiale Sharingan Ipnotico.

Nonostante il clan Uchiha sia stato sterminato da Itachi, tutti quei esponenti di cui ci ha raccontato il sensei Masashi Kishimoto, seppur in alcuni casi con notizie superficiali, nascondono un potere mozzafiato. Itachi, Sasuke, Obito, Madara, Izuna, Shisui, sono solo alcuni dei personaggi che nel corso dell'epopea di Naruto sono riusciti a sviluppare la forma definitiva dello sharingan, lo Sharingan Ipnotico. Ma qual è la regola a cui un Uchiha deve sottostare per liberare la micidiale tecnica oculare?

In realtà, non vi è una vera e propria legge, tuttavia coloro che ne sono entrati in possesso hanno descritto il meccanismo come la conseguenza di uno shock. Per Itachi, la regola risponde alla morte del proprio migliore amico mentre secondo Madara, all'epoca Obito, è sufficiente la morte della persona più cara dell'interessato. Per Sasuke, ad esempio, l'innesco fu la morte del fratello. Ciò che è chiaro, ad ogni modo, è che l'eventuale possessore deve entrare in contatto con uno shock emotivo estremamente forte tale da spingere la tecnica oculare a una necessaria evoluzione. I limiti dello Sharingan Ipnotico, che deteriorano la vista con l'uso prolungato, possono infine essere raggirati attrvaerso il trapianto degli occhi di un altro Uchiha.

La domanda sorge dunque spontanea: come riuscirà Sarada, alla luce della carenza di Uchiha nell'attuale panorama della storia, a sbloccare l'ultima forma dell'abilità oculare? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.