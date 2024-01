Come i precedenti lavori di Eiichiro Oda hanno influenzato ONE PIECE

L'autore Eiichiro Oda è noto in tutto il mondo per il suo capolavoro One Piece, uno dei manga più influenti di tutti i tempi. Ma tutti devono cominciare da qualche parte, e questo vale anche per Oda che, prima di lavorare a One Piece, aveva già scritto sei one-shot nei quali è possibile trovare alcune idee sviluppate poi nella sua opera più famosa.

Wanted!, God's Gift for the Future, Ikki Yako, Monsters, Romance Dawn V1 e Romance Dawn V2 sono i sei one-shot che hanno plasmato One Piece in un modo o nell'altro, e, con la recente uscita di Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation su Netflix, è il momento perfetto per analizzare in quale modo abbiano influenzato l'amata serie con protagonista Rufy.

Taglie e Manifesti Wanted : In Wanted!, Oda introduce il concetto di taglie sui pirati e di manifesti dei ricercati che li ritraggono. Questo concetto viene ripreso in One Piece, dove le taglie sono un elemento fondamentale della storia e i manifesti dei ricercati sono uno strumento utilizzato dai Marines per rintracciare i pirati.

Commedia fantasy : One Piece è una serie che combina azione, avventura e umorismo. Questo equilibrio è evidente anche nei one-shot di Oda, che presentano elementi fantastici e personaggi divertenti.

Classifica dell'abilità nella spada : In Monsters, Oda introduce il concetto di una classifica dei migliori spadaccini del mondo. Questo concetto viene ripreso nell'opera più famosa del mangaka, dove l'abilità con la spada è ciò che spinge Zoro a imbarcarsi in One Piece e a confrontarsi con lo spadaccino riconosciuto universalmente come il più grande spadaccino del mondo: Dracule Mihawk.

Creature mitologiche : One Piece è un mondo fantastico pieno di creature mitologiche. Questo elemento è presente anche nei one-shot di Oda, che presentano demoni, draghi e altre creature fantastiche.

Personaggi secondari femminili forti : In One Piece, Oda ha creato alcuni dei personaggi femminili più iconici del mondo dei manga. Questo successo è probabilmente dovuto al fatto che l'autore ha sempre voluto creare personaggi femminili forti e indipendenti. Questo desiderio è evidente anche nei suoi one-shot, che presentano personaggi come Flare in Monsters, Silk in Romance Dawn V1 e Ann in Romance Dawn V2.

Protagonista stupido dal cuore d'oro: Il protagonista di One Piece, Monkey D. Rufy, è un ragazzo distratto e spensierato che non esita ad aiutare gli altri. Questo archetipo è presente anche nei one-shot di Oda, in particolare con Bran in God's Gift for the Future e Ryuma in Monsters.

Una storia sui pirati: I due one-shot di Romance Dawn sono fondamentalmente i prototipo di One Piece. In questi one-shot, Oda sperimenta molti degli elementi che sarebbero poi diventati fondamentali per la sua serie di punta.

Se amate One Piece, vi consigliamo di recuperare tutte le precedenti opere di Oda per comprendere il percorso di un autore di successo.