Come ha preso il ritorno di Bleach il famoso character designer Masashi Kudo?

Inutile dire che un franchise come Bleach ha fan in ogni parte del mondo. L'opera ha raccolto folte schiere di appassionati in ogni classe sociale e, naturalmente, ha particolarmente coinvolto anche chi si è occupato attivamente del progetto. Non solo la doppiatrice di Rukia è entusiasta di questo ritorno, ma anche il noto Masashi Kudo.

Masashi Kudo è il character designer che si è occupato del primo anime di Bleach. Noto fan del manga e dell'anime, il disegnatore ha sempre mostrato tutta la sua passione per il mondo creato da Tite Kubo, pubblicando continuamente sketch basati sui personaggi dell'opera. Adesso che Bleach sta per tornare, Kudo può affermare di essere particolarmente felice per questa notizia, pubblicando come al solito il suo pensiero su Twitter.

Confermato che Bleach è nelle mani di Studio Pierrot, Masashi Kudo potrebbe addirittura tornare a occuparsi dei personaggi nel nuovo anime, anche se informazioni di questo genere non sono ancora pervenute e probabilmente impiegheranno parecchio tempo ad arrivare. Infatti, la trasmissione di Bleach non avverrà prima del 2021, mentre sul finale del 2020 potremo assistere a Burn the Witch. L'anime di Bleach si baserà sulle storie del manga presentate tra i volumi 55 e 74, mai trasposti nella precedente serie.