Come sarebbero le principesse Disney nello stile dello Studio Ghibli? Il video

Ci sono mondi fantastici che hanno ammaliato la mente di tanti giovani spettatori nel corso degli ultimi anni. La mano sapiente di tanti animatori, sceneggiatori e visionari in generale è dietro tutto questo. In occidente si può contare sulla Disney, mentre in Giappone il nome da tenere sempre d'occhio è quello dello Studio Ghibli.

Studio Ghibli e Disney sono due delle più celebri case di produzione cinematografica d'animazione al mondo, entrambe con un impatto duraturo sulla cultura popolare. Nonostante le loro differenze, entrambe hanno contribuito in modo significativo alla crescita del genere dell'animazione e hanno guadagnato fan devoti in tutto il mondo.

Studio Ghibli, con sede in Giappone, è noto per i suoi film d'animazione eccezionali e l'approccio unico alla narrazione. Hayao Miyazaki è il nome di punta dello studio: è uno dei registi più rispettati e influenti, con film come Il mio vicino Totoro, La città incantata e La principessa Mononoke, che hanno toccato i cuori di persone di tutte le età. Anche lo stile artistico dello studio è famoso per la sua attenzione ai dettagli.

Dall'altra parte dell'oceano, la Disney è il gigante dell'animazione occidentale con una storia che risale a quasi un secolo. I classici come Biancaneve e i sette nani, Aladdin e La sirenetta sono parte integrante dell'infanzia di molte persone in tutto il mondo. La Disney è famosa per il suo stile più leggero e favolistico, con personaggi indimenticabili e canzoni iconiche.

In particolar modo, sono le principesse di questi ultimi a essere sempre ricordate. Ma come sarebbero le principesse Disney con lo stile di studio Ghibli? Le due case d'animazione si incontrano in questo splendido video pubblicato sull'account Instagram di Jins Side Quests, disponibile alla fonte. Raperonzolo, Cenerentola, Biancaneve, Jasmine e tantissime altre si mettono in mostra in un modo tutto nuovo, vi piace questa revisione? E se invece fosse Hercules in stile anime?