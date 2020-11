Come si pronuncia Levi Ackerman? I segreti del nome de L'Attacco dei Giganti

La traduzione dal giapponese non è mai semplice. Non solo tra kanji con tanti significati e letture, interpretazioni, e quant'altro bisogna avere una profonda conoscenza della lingua per cimentarsi nella traduzione, ma anche le traslitterazioni di nomi sono problematiche. Ciò causa nel fandom diversi dubbi, come accaduto ne L'Attacco dei Giganti.

Tra i tanti nomi dei personaggi de L'Attacco dei Giganti, chi ha scatenato più dubbi e problemi è Levi Ackerman. Apparso per la prima volta al distretto di Trost dopo il secondo assalto alle mura da parte del Gigante Colossale, si rivela essere il soldato più forte dell'umanità. Con tanti giganti uccisi all'attivo, abbiamo già parlato dell'età di Levi Ackerman. Ora però ci concentreremo sul suo nome.

Quindi, come si pronuncia e si scrive Levi Ackerman? Inizialmente il nome veniva traslitterato come Rivaille, che somigliava molto alla pronuncia giapponese Ribai. Il problema però è che soltanto tempo dopo il mangaka Hajime Isayama ha rivelato che la radice del nome del personaggio derivava da Levi, un nome che ascoltò durante un documentario americano e che gli piacque subito per sonorità.

La pronuncia americana del nome è infatti Livai, da cui nacque il Ribai giapponese. Per questa origine con la lettura inglese, il nome Levi va pronunciato come Livai, e non con la lettura italiana a cui siamo abituati. E voi come leggete il nome del Capitano Levi? Intanto non perdetevi il fedelissimo cosplay su Levi Ackerman di Lavlien.