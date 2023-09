Come proseguirà ora Jujutsu Kaisen senza quel personaggio?

Dopo la crisi di Shibuya, che ha gettato il mondo degli stregoni e degli umani in un caos continuo e infinito, i protagonisti di Jujutsu Kaisen sono stati gettati in una spirale di eventi impossibili da bloccare, con scontri dietro ogni angolo. I problemi da risolvere sono stati tanti, eppure la liberazione di Gojo sembrava aver ristabilito tutto.

E così è cominciato lo scontro tra Gojo e Sukuna, durato tantissimi capitoli. Si è trattato dello scontro più lungo di Jujutsu Kaisen, che però si è concluso da pochi giorni, con la pubblicazione del capitolo 236 su Manga Plus. Come è stato chiaro fin da subito, Satoru Gojo è morto. Un evento che sconvolge l'intero mondo della stregoneria: il possessore della Tecnica dell'Infinito e dei Sei Occhi era l'equilibratore di questo mondo maledetto e apparentemente unica speranza di vittoria contro Sukuna e Kenjaku.

Come proseguirà Jujutsu Kaisen adesso? Il manga è prossimo alla fine e la morte di un personaggio così importante e forte non può non accelerare gli eventi. Kashimo si è già gettato in battaglia e sarà il prossimo personaggio a lasciarci, molto probabilmente. Dopodiché, sarà il turno di tutti gli altri protagonisti che non si faranno scrupoli nello scendere sul campo di battaglia tutti insieme per sconfiggere Sukuna e Kenjaku, senza dimenticare Uraume. Al momento, non sembrano essere possibili ulteriori interferenze esterne, con Sukuna che verrà indebolito piano piano mentre Yuji e gli altri tenteranno di tenere testa ai tre stregoni oscuri, per arginare il piano di Kenjaku.

Si tratta comunque di una situazione dall'esito imprevedibile, con Jujutsu Kaisen che potrebbe non terminare con un lieto fine effettivo, ma con un finale agrodolce se non amaro.