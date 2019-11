Ecco come ha reagito Eiichiro Oda di ONE PIECE alle classifiche finali di vendita del 2019

Per ben tredici anni, ONE PIECE è stato imbattuto. A nulla valsero gli exploit di serie come L'Attacco dei Giganti e My Hero Academia, ONE PIECE è sempre rimasto al primo posto nelle vendite delle classifiche annuali sia per serie che per singoli volumi. Ma quest'anno la situazione è cambiata con l'arrivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

ONE PIECE non è più primo, almeno per quanto riguarda le vendite di tutta la serie nel 2019. Infatti, Demon Slayer l'ha superato grazie all'esplosione della popolarità in seguito all'anime. Nonostante i dati Shueisha dicessero il contrario, alla fine ha prevalso la più giovane serie.

Ovviamente ciò non scalfisce minimamente il successo di ONE PIECE. Il manga di Eiichiro Oda rimane la serie più venduta di sempre e lo rimarrà quantomeno per decenni, risultando sempre tra le più vendute per quanto riguarda i singoli volumi.

Proprio in merito a quest'ultima classifica, Oda si è espresso con un tweet sul suo account personale di cui potete vedere l'originale in calce. La traduzione è la seguente: "Ultimamente, un sacco di persone stanno dicendo che Weekly Shonen Jump sta diventando più interessante. Jump al momento sta crescendo grazie al potere di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ma anche grazie ai giovani autori che stanno arrivando! Ovviamente me incluso! Mi farebbe piacere se leggeste Jump. Grazie per avermi portato al primo posto, sono onorato!"

Non c'è quindi riferimento diretto alla vittoria di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nella classifica Oricon 2019, ma è chiaro il messaggio verso quella dei singoli volumi, nella quale ONE PIECE occupa tutti e tre i primi gradini del podio. Come pensate sarà il 2020 di ONE PIECE in quanto a vendite?