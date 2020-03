Come hanno reagito i fan di Bleach all'annuncio di Burn The Witch?

Dopo oltre otto anni dalla fine della serie animata e due dalla conclusione del manga edito da Weekly Shonen Jump , tutti gli appassionati potranno finalmente rivedere i protagonisti, grazie all'annuncio della trasposizione dell'arco narrativo della Guerra Millenaria. Inoltre vedremo anche la serie incentrata su Burn The Witch , opera ambientata nella sede europea della Soul Society e tratta dall'omonimo one shot. In calce alla notizia potete vedere alcuni dei tweet condivisi dai numerosi fan della serie, tra chi non pensava che avrebbe visto la parte finale della storia con protagonista Ichigo e Rukia, a chi è già soddisfatto per lo stile e il design dell'opera ambientata a Reverse London. Ricordiamo inoltre che oltre a questi annunci abbiamo scoperto che Burn The Witch riceverà una serie di capitoli inediti che verranno pubblicati su Weekly Shonen Jump nel corso dell'estate. In attesa di avere altre notizie sulle puntate dello show, vi lasciamo con la nostra recensione di Burn The Witch , capitolo one-shot che ha raggiunto un discreto successo tra gli appassionati di Bleach .

