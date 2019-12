Come hanno reagito i fan all'episodio 12 di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods?

Non c'è proprio fine alle polemiche su The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, terza stagione dell'adattamento animato del manga di Nakaba Suzuki. L'immaginario del sensei, molto amato dai lettori del fumetto, si sta scontrando bruscamente con una trasposizione televisiva non all'altezza delle aspettative.

Quello che Studio Deen sta facendo con i momenti più epici del manga è a tratti offensivo nei riguardi degli appassionati, ma allo stesso tempo una sintesi della condizione spaventosa nella quale versano gli animatori. Problemi di tempistiche, mala gestione dei lavori, un connubio di situazioni che stanno compromettendo la resa finale di quella che doveva essere l'ultima stagione dell'anime. Lo scontro tra Meliodas ed Escanor, che sprizza epicità da tutti i pori nel fumetto originale, è stato soggetto a un comparto tecnico a dir poco imbarazzante, quasi amatoriale dati i molteplici errori.

Ovviamente, i fan si sono rivoltati immediatamente nelle community dedicate per esprimere le proprie perplessità in merito al lavoro svolto da Studio Deen, paragonando la 12esima puntata ad alcuni degli episodi più orripilanti della storia dell'animazione. Ad ogni modo, la situazione è veramente grave e il futuro dell'anime è sospeso a un filo. In calce alla notizia, potete recuperare alcune delle reazioni dei fan a seguito dell'ultimo episodio di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods.

E voi, invece, come avete reagito alla puntata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.