Come hanno reagito i fan alla terza stagione di Castlevania?

In calce alla notizia ne abbiamo approfittato per allegarvi alcuni dei commenti più esilaranti e interessanti selezionati da ComicBook in merito ai nuovi episodi. E voi, invece, come avete reagito al debutto di questa terza parte? Siete soddisfatti? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.

Lo scrittore, inoltre, si è recentemente concesso a un'intervista in cui ha rivelato le proprie difficoltà in merito alla terza stagione, in quanto Castlevania era originariamente previsto per soltanto due blocchi di episodi. Ad ogni modo, l'ultima tranche di puntate pare aver aperto nuovi orizzonti e non è esclusa una quarta serie nel prossimo periodo.

In realtà, i primi episodi della terza stagione di Catlevania non ci hanno convinto pienamente, come potete constatare voi stessi dalle nostre Prime Impressioni sull'anime , soprattutto a causa di una componente narrativa e tecnica eccessivamente vittima di troppi alti e bassi. Ad ogni modo, vi suggeriamo di continuare a seguirci per scoprire insieme a noi se la terza serie scritta da Warren Ellis riuscirà comunque a centrare il bersaglio come le due precedenti stagioni.

Castlevania season 3 is the most Warren Ellis thing ever made possibly, in like the best way. — Gods latest yeet (@eamongoldman) March 5, 2020

Castlevania is already everything I could have asked for — its cinna-bye*:・゚✧ (@cinnabi) March 5, 2020

Season 3 of #CastlevaniaNetflix just dropped? And it's 10 episodes instead of 8? pic.twitter.com/paO3Cbe0WJ — moonflower (@moonflower1309) March 5, 2020

Castlevania season 3, the season of emotional trauma HOLY FUCK — Bran 🎨 (@Fenrir_Drifter) March 5, 2020