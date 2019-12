Come hanno reagito i fan all'ultimo arco di Boruto: Naruto Next Generations?

Boruto: Naruto Next Generations ha inscenato un arco narrativo per festeggiare i venti anni di Naruto, lanciando nel passato Boruto e Sasuke per farli incontrare con le varie versioni giovani degli abitanti del Villaggio della Foglia. Ciò ha dato vita a tante interazioni inedite, tra cui quella tra Boruto e suo padre, o quella con Jiraiya.

Con l'episodio 136 di Boruto: Naruto Next Generations si è concluso questo viaggio, ed è quindi tempo di tirare le somme. Proprio in quest'ultima puntata, Boruto sembra aver portato a una maturazione di entrambi i personaggi che hanno dovuto affrontare questo salto temporale.

Gli appassionati dell'anime sono rimasti colpiti sia in senso positivo che negativo, generando diversi pareri contrastanti. In generale, l'arco di Boruto: Naruto Next Generations poteva essere affrontato meglio nonostante i buoni momenti che hanno visto protagonisti Boruto, Jiraiya, Naruto e Sasuke.

In tanti adesso vogliono che Boruto stringa di più con il padre, mentre qualcuno è dispiaciuto per la scomparsa di Urashiki Otsutsuki, villain degli ultimi mesi che sembra essere uscito di scena definitivamente. E voi come avete vissuto questa saga? Intanto, l'anime sta per lasciarsi alle spalle il passato per portare Boruto: Naruto Next Generations verso un appagante futuro, come rivelato dal mangaka Ukyo Kodachi.