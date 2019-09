Come si realizza un anime? Ve lo spieghiamo passo per passo!

La crescita del mercato fumettistico orientale continua a portare alla creazione di nuovi anime, le serie giapponesi tanto apprezzate dal pubblico occidentale. Oltre al grande successo riscosso in patria infatti, gli anime sono ormai parte della vita di milioni di persone intorno al globo, e rappresentano uno dei punti forti del mercato giapponese.

Recentemente, l'utente Twitter @TZEENO ha condiviso sul suo profilo social una spiegazione tanto generica quanto comprensibile riguardante la composizione delle serie anime. A grandi linee, lo schema realizzato da TZEENO illustra i passaggi principali legati alla pre-produzione, alla produzione e alla post-produzione. Andiamo ad analizzarli insieme.

La pre-produzione è la fase in cui si prepara la realizzazione di una serie, immediatamente precedente alla fase centrale, o esecutiva. Questa è composta innanzitutto dal reperimento dei fondi necessari, solitamente a carico del produttore o del distributore, e dalla realizzazione della sceneggiatura. Durante questa fase si scelgono quindi i componenti dello Staff, si eseguono i casting per trovare i doppiatori e si crea la cosiddetta tabella di marcia.

Nella fase centrale, la produzione, si lavora sulla parte grafica dell'anime, ed è questo il momento in cui entrano in giochi gli studi di animazione. Seguendo quanto scritto dallo sceneggiatore e obbedendo alle direttive del regista, lo studio "anima" letteralmente i personaggi a schermo, subito dopo averli disegnati e colorati. La sfida, per i regista, è solitamente quella di riuscire a trasporre la porzione di storia desiderata in lassi di tempo di circa 20/25 minuti.

infine, durante la cosiddetta fase di post-produzione, si organizza il lavoro con i doppiatori e si danno gli ultimi ritocchi all'opera. In questa fase entrano in gioco anche le musiche e la correzione di tutti i difetti presenti a schermo.

E voi cosa ne dite? Il mercato anime continuerà a crescere nei prossimi anni? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!