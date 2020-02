Come sarà Sarada tra qualche anno? Ci viene in aiuto una fan art di Boruto

Se c'è un personaggio di Boruto: Naruto Next Generations che è stato nel centro di molte chiacchiere è sicuramente la figlia di Sasuke e Sakura: Sarada Uchiha. Il principale motivo è l'aspetto della giovane che a più di un fan non è piaciuto. Non per niente nel corso degli anni sono state realizzate moltissime fan art e artwork in merito.

Disegni, questi, che hanno portato alla luce il desiderio degli appassionati di vedere una versione di Sarada diversa, forse più femminile, magari con gli occhi verdi come la madre invece che neri come il padre e i capelli lunghi anziché corti.

E mentre il personaggio continua la sua crescita nel manga, entrando piano piano nei cuori di tutti gli appassionati per la tenacia che dimostra e anche l'abilità nel combattimento, un fan ha provato a immaginare Sarada tra qualche anno, in un ipotetico Shippuden di Boruto. Per ora soltanto Kawaki e il figlio del settimo sono stati mostrati in una versione più adulta, perciò, per gli altri, ci pensano i fan.

Come potete vedere dall'illustrazione riportata in calce all'articolo, l'artista di Instagram toriverso, ha provato a dare una sua personalissima interpretazione della ragazza. Non solo rappresentata con lineamenti più adulti e anche molto più femminili, ma è stata sottolineata anche la maturazione come ninja mostrando il Byakugou attivo sulla fronte.

Chi segue il manga ha visto benissimo come Sarada sia il perfetto connubio tra Sasuke e Sakura. Mostra le tecniche oculari del padre, ma la forza e lo spirito focoso della madre. Perciò aspettarci che un giorno riesca a padroneggiare sia le arti mediche, quindi il Byakugou, che tutte le altre tecniche appartenute al suo clan non è da escludere.

E tu cosa ne pensi del bellissimo disegno realizzato da toriverso? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

