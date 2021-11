Come si scelgono le serie popolari su Weekly Shonen Jump? La struttura dei sondaggi

ONE PIECE, Naruto, Dragon Ball, Fairy Tail, Detective Conan: cos'hanno tutti questi manga in comune? Questi titoli sono, non a caso, tra i più longevi degli ultimi decenni e hanno scritto pagine importanti della storia dei manga. Semplicemente, hanno il favore dei lettori di Weekly Shonen Jump e delle altre riviste di manga.

Questi mettono a disposizione dei lettori la possibilità di partecipare a un sondaggio in modo tale da decretare quali sono le serie più apprezzate sulla rivista e quali meno. Weekly Shonen Jump e le altre riviste inseriscono, in fondo a una delle ultime pagine, una parte da ritagliare dove è possibile esprimere la propria top 3 del numero in questione, compilandola inserendo anche sesso ed età. Vien da sé che non tutte le serie possono essere inserite, dato che su una rivista settimanale ci sono almeno 20 serie pubblicate.

Una volta compilata, il lettore può ritagliarla e spedirla alla casa editrice che provvederà a fare i conteggi parziali, basati sui primi 100 voti arrivati in redazione, e poi i conteggi definitivi, basati su un numero di 1000 schede estratte casualmente. Quest'ultima lettura decreterà la popolarità della serie su Weekly Shonen Jump e non solo, indicando così alla redazione se è opportuno continuare a pubblicare quel prodotto oppure no.

Tra le riviste, Weekly Shonen Jump è quella che cancella più spesso per fare spazio a nuove serie, creando così l'ambiente a difficoltà elevata per cui è nota la rivista di casa Shueisha. I sondaggi tuttavia hanno perso potere nel corso del tempo. Come confermato da diversi capiredattori delle varie riviste, il consenso tramite le riviste digitali con le visite, la vendita del merchandising e la vendita dei tankobon hanno ottenuto un peso sempre più grande, diventando anche loro degli ambiti da non sottovalutare per decidere cosa continuare e cosa no.

Nonostante i manga siano diventati sempre più internazionali, per ora i lettori non giapponesi non hanno molto peso in queste classifiche. Bisognerà attendere che MangaPlus ottenga abbastanza lingue e lettori per poter incidere su ciò che viene pubblicato in Giappone su Weekly Shonen Jump.