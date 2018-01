Come se la sono cavata i nostri Mugiwara contro Big Mom nell'ultimo capitolo di One Piece?

La lotta controa bordo dellaè iniziata nel Capitolo 890 di One Piece , e la ciurma diha sconfitto temporaneamente l'grazie ae all'astuzia di tutti, riuscendo a far scendere dalla nave la temuta avversaria.

La lotta è iniziata con Jinbe, quando la corona di fiamme di Big Mom ha iniziato a dare fuoco alla nave. LinLin stava facilmente facendo a pezzi l'imbarcazione alla ricerca della torta nuziale, ed era arrabbiata con Jinbe che pensava mentisse sul fatto che l'agognato dessert non ci fosse.

Big Mom attacca quindi Jinbe, che respinge l'attacco e lancia un pugno rapido sulla sua pancia, facendola cadere dalla nave. Quando l'Imperatrice Pirata si vendica e invece lo mette fuori combattimento, Jinbe usa l'acqua marina per spegnere le fiamme. Quindi la lotta passa agli altri Mugiwara.

Quando Big Mom attacca la stanza in cui si nasconde Carrot, Chopper ferma il suo attacco diventando un'enorme palla di pelo grazie al Guard Point. Poi Brook e Nami escogitano un piano per buttarla giù dalla nave. Nami, utilizzando il Clima Tact per creare piccole nuvole, distrae la nube di Big Mom Zeus, che comincia a mangiarle trovandole gustose. Quando però la navigatrice tenta una seconda volta il trucco, Zeus afferma che non funzionerà di nuovo, cercando di colpirla con un fulmine.

Per un breve momento l'attacco sembra essere andato a buon fine, mostrando uno scheletro avvolto dalla scarica. Tuttavia, quest'ultimo si rivelerà essere Brook, il cui corpo scheletrico lo tiene al riparo da scosse elettriche. Brook riuscirà a respingere Big Mom con il suo brevettato "Fammi vedere le tue mutandine". Colpendo di sorpresa l'Imperatrice, il musicista riesce infatti a tagliare Zeus a metà.

Poi Nami usa nuovamente il Clima Tact per colpire Zeus con un altro fulmine, colpendo anche Big Mom, ancora bagnata dall'attacco di Jinbe all'inizio del capitolo. Questa catena di attacchi Rube Goldberg (meccanismo progettato in maniera deliberatamente complessa per eseguire operazioni semplici o trascurabili) riesce a sconfiggere Big Mom, anche se solo temporaneamente.

Questo capitolo di One Piece ha mostrato sia le abilità di ciascuno dei membri della ciurma di Cappello di Paglia, sia la capacità di Oda di concentrarsi sui personaggi e dare a ciascuno di loro la possibilità di brillare, dimostrando che anche senza Rufy -che sta ancora combattendo Katakuri- i nostri Mugiwara possono resistere anche contro qualcuno forte come uno dei Quattro Imperatori.