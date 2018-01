Come si chiama il nuovo power up di Vegeta nella puntata 123 di Dragon Ball Super?

L'episodio 123 diera piuttosto atteso: come hanno svelato diverse immagini e anticipazioni, infatti, dopo aver subito una cocente sconfitta, il nostroè pronto a una rivincita immediata contro il potentissimo Jiren. Un duello che ha visto l'esordio di una nuova forma per il principe dei Saiyan.

Già dai fotogrammi apparsi nella nuova ending di Dragon Ball Super, oltre che nei screenshot sfornati nella giornata di ieri (13 gennaio) come di consueto alla vigilia di ogni episodio, si intuiva che Vegeta si preparasse a sfoderare un nuovo e intrigante power up.

Di fatto, il principe dei Saiyan ha superato il limite e la potenza del Super Saiyan Blue. Non si tratta, a quanto pare, propriamente della forma Full Power - apparsa già da tempo nella versione manga di Dragon Ball Super, disegnata da Toyotaro - ma di un burst totalmente nuovo.

Nel profilarsi un nuovo duello contro Jiren, supportato dal suo rivale Goku, Vegeta si ritrova a pensare a Cabba e alla promessa fatta al Saiyan del Sesto Universo prima della sua eliminazione a opera di Zeno: utilizzare le Super Sfere del Drago per riportarlo in vita e sorpassare i propri limiti.

Ed ecco che Vegeta sfodera un Super Saiyan Blue differente da quanto visto finora, caratterizzato da un colore più intenso e un'aura più brillante, con le iridi degli occhi più chiare e distinte: un power up che somiglia molto all'Ultra Istinto sbloccato da Goku, ma che rappresenta a tutti gli effetti un "nuovo" Super Saiyan Blue.

Lo affermano anche gli spettatori del Torneo del Potere: Piccolo, infatti, afferma con sicurezza che il Ki di Vegeta è diverso rispetto a quello di un normale Super Saiyan Blue, e il Gran Sacerdote afferma a sua volta che l'orgoglioso guerriero ha ampiamente superato il livello della trasformazione divina.

Crilin, dunque, azzarda a definirlo una sorta di Super Saiyan Blue "Limit Break", o se vogliamo un SSJ Blue Ultra Istinto. Ma, di fatto, il nuovo power up di Vegeta non ha un nome ufficiale e potrebbe rimanere tale così come è stata la curiosa trasformazione di Trunks, denominata dai fan Super Saiyan Rage (o, seguendo la lingua giapponese, Super Saiyan Ikari).

Voi che nome gli dareste? Qualcuno, nel corso degli ultimi giorni, si è già sbizzarrito nell'assegnare una nomenclatura.