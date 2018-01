Come si indossa la Battle Suit dei Saiyan? Ce lo spiega il manga di Dragon Ball Super!

Sin dalla primissima introduzione un, un dubbio atroce ha attanagliato i fan di: come si indossa l’armatura da battaglia che da sempre caratterizza il look dell’orgoglioso Principe dei Saiyan? Ebbene, il senseiha finalmente svelato il mistero!

Nel più recente capitolo del manga ufficiale di Dragon Ball Super, Toyotaro ha infatti dedicato ha pagina a Vegeta, che prima di partire per prendere parte al Torneo del Potere, ha indossato una Battle Suit nuova di zecca. Come rivelato dall’immagine visionabile in calce all'articolo, la tuta blu in spandex posta sotto l’armatura vera e propria è composta da due pezzi separati, e non da uno soltanto come invece riteneva fino ad oggi buona parte del fandom del sensei Toriyama.



Questo potrà anche essere considerato un dettaglio irrilevante, ma è curioso che l’illustratore abbia voluto utilizzare un piccolo spazio del proprio manga per rispondere a questo storico quesito. Come se non bastasse, una delle vignette incriminate rivela anche che Vegeta è solito portare i boxer da uomo persino sotto la propria Battle Suit.

Lanciato un mese prima dell’omonimo anime, il manga di Dragon Ball Super è serializzato sulle pagine della rivista V Jump dal mese di giugno 2015 e al momento si compone di 32 capitoli. Sfortunatamente, rispetto all’anime, il fumetto è rimasto un po’ indietro, infatti il Torneo del Potere indetto dai due Zeno comincerà soltanto nel prossimo capitolo. In Italia l’opera è edita da Star Comics, che nel mese di aprile ne pubblicherà il quarto volumetto.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Star Comics ha deciso di portare nel Bel Paese anche Dragon Ball Full Color, un'edizione interamente a colori del leggendario manga di Akira Toriyama. Il primo volume è già disponibile in edicola e nelle migliori fumetterie del nostro paese, ma per i dettagli vi invitiamo a visionare la nostra recente analisi del primo volume.