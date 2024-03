Come Super Dragon Ball Heroes ha valorizzato un villain dimenticato

Chi realizza battle-shonen deve inevitabilmente confrontarsi con il genio di Toriyama. Non a caso, l'iconicità del suo tratto e le idee nelle sue storie hanno reso alcuni villain di Dragon Ball persino più apprezzati dei protagonisti. C'è però un villain che ha guadagnato valore solo con lo spin-off intitolato Super Dragon Ball Heroes.

Stiamo parlando di Majin Ozotto, un personaggio apparso come boss finale in Dragon Ball Z: Virtual Reality Versus, un picchiaduro in prima persona, uscito nel 1994 in Giappone e rimasto confinato nel suolo nipponico, a causa dell'insoddisfazione dei critici videoludici.

A differenza di Cell e Majin Bu, che assorbivano personaggi per difendersi o perché, in qualche modo (nel caso di Cell), destinati a farlo, Ozotto è interessato ad affrontare i guerrieri più forti dell'universo per assorbirne i poteri e diventare imbattibile. Può anche divorare interi pianeti e questo lo rende simile a Moro, uno dei migliori villain di Dragon Ball Super.

Un'altra somiglianza con il personaggio di Super sta nel fatto che entrambi sono stati rinchiusi in posti pericolosi: Ozotto nel Pianeta Prigione e Moro nella Prigione Galattica.

Con la sua comparsa nell'episodio 51 di Super Dragon Ball Heroes, Ozotto è riuscito ad acquisire visibilità e popolarità. Il villain ha divorato il pianeta Terra, scatenando una forte preoccupazione in Goku e i suoi amici. Ozotto è anche in grado di clonarsi e sta ai guerrieri Z proteggere il Mondo di Re Kaio e Namek dagli invasori.

Inoltre, questo villain ha la capacità di assumere le sembianze di diversi volti noti del passato di Dragon Ball come Turles, Baby e Meta-Cooler, attirando l'attenzione dei fan più nostalgici.

Pur non essendo una minaccia originale e dal background narrativo particolarmente complesso, le abilità che caratterizzano questo personaggio non canonico rendono intrattenenti e interessanti tutti gli scontri che lo coinvolgono.

Grazie a Super Dragon Ball Heroes, anche personaggi finiti nel dimenticatoio come Ozotto hanno avuto una seconda chance.

