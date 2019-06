Ecco come il terrificante Batman che ride spianerà la strada a Batman/Superman!

Batman è uno dei supereroi più apprezzati al mondo, oltre ad essere la punta di diamante dell'universo DC. Tra le rivisitazioni più originali dell'uomo pipistrello non può certo mancare quella dell'attualissimo Batman che ride, il terrificante alter ego dell'eroe che spianerà la strada alla nuova serie di fumetti Batman/Superman.

Il Batman che ride è stato creato dal duo composto da Scott Snyder e Greg Capullo, ed ha subito attirato l'attenzione dei fan grazie all'originale premessa che lo avrebbe voluto come un ibrido tra il Joker e l'uomo pipistrello.

Una serie di fumetti dedicati al supereroe (o meglio, al supercattivo) è stata pubblicata per la prima volta verso la fine del 2018, e avrebbe dovuto essere composta da 6 volumi totali. Dopo l'annuncio della pubblicazione di un settimo volume il 31 luglio però, Scott Snyder ha rivelato quanto segue: "Pensavo che sarei stato in grado di far rientrare tutto in sei capitoli, ma in realtà mi sono accorto mentre scrivevo come questo non fosse possibile. Jamie S. Rich, il nostro editore, è stato molto comprensivo fortunatamente, e abbiamo deciso di rilasciare un settimo volume verso la fine di luglio".

Riguardo al collegamento con Batman/Superman invece, Snyder ha detto: "Ci sarà un collegamento, ma non ho intenzione di lasciare il finale della serie in sospeso. So che i fan ci tengono e voglio dare alla serie la migliore chiusura possibile. È troppo importante per me". Un'ottima notizia per i fan dunque, che potranno contare su un finale all'altezza per la serie.



Batman è decisamente uno dei supereroi più chiacchierati del momento. Negli ultimi mesi si è spesso parlato dell'uomo pipistrello in collegamento con l'abbandono dello scrittore Tom King e per via dell'annuncio della nuova serie di Batman in programma per il 2020. E voi cosa ne pensate? Avete letto il fumetto di Snyder? Fateci sapere la vostra opinione con un commento nel riquadro qui sotto.