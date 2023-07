Come si uccidono i demoni di Demon Slayer? Non basta decapitarli, ecco il segreto

I cacciatori di Demon Slayer si gettano nel pericolo ogni giorno, affrontando le creature nate dal sangue di Kibutsuji Muzan chiamate demoni, che vivono solo durante le ore notturne a causa dei danni che fa loro il sole. Con i loro poteri vampireschi e unici, questi esseri sono una grande minaccia per tutti gli umani che circolano in Giappone.

Queste creature sono formidabili e infatti sono in grado di rigenerarsi all'infinito: ogni arto può essere riprodotto, ogni ferita può essere rimarginata, anche se la velocità di rigenerazione cambia a seconda della potenza della creatura. Tutto il loro corpo sembra invulnerabile ad eccezione di una parte: se ai demoni viene tagliata la testa, questi muoiono. Tuttavia, in Demon Slayer, viene più volte sottolineato che tutto ciò non basta.

Come si fa a uccidere un demone in Demon Slayer? Sono infatti necessarie due cose: la prima è effettivamente il tagliare la testa al demone, ma c'è un'altra condizione da applicare, ovvero che il taglio deve essere effettuato con una katana nichirin. La nichirin è una spada speciale in possesso dei cacciatori di demoni di Demon Slayer che viene prodotta utilizzando uno speciale metallo che ha assorbito la luce del sole.

I forgiatori di demoni utilizzano esclusivamente questo metallo per forgiare le spade dei cacciatori, creando spade uniche e che feriscono davvero i demoni. Quindi, per abbattere un demone, è necessario tagliargli la testa con questa katana speciale. E voi eravate consapevoli di questo dettaglio particolare?

