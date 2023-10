Come Il Viaggio dell'Eroe è diventato un tema ricorrente nei migliori shonen

Gli shonen spesso incarnano i principi del viaggio dell'eroe, con protagonisti dinamici che lottano per superare le sfide e sottoporsi alla trasformazione. Il Viaggio dell'Eroe è un topos che segue un eroe in un'avventura. Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, esemplificano, minano o decostruiscono questo tema così ricorrente.

Molti dei manga shonen più popolari tendono sempre ad avere al centro grandi protagonisti dai poteri straordinari. Spesso sono persone dinamiche e positive, che si sforzano di superare qualche grande sfida imposta loro da un universo sadico. Per quanto i manga più iconici che conosciamo abbiano delle storie originali, molti temi e schemi sono spesso ricorrenti.

Ad esempio, il Viaggio dell'Eroe è uno dei topoi presenti in questo genere di storie: il primo ad averne parlato in modo concreto è Joseph Campbell nel 1949 nel suo libro L'eroe dai mille volti, ma è una pratica che ritroviamo sin dall'Antica Grecia, basti pensare all'Odissea di Omero.

Generalmente il protagonista principale, un eroe potente ma ancora acerbo, intraprende un viaggio che lo cambierà radicalmente, che sia in positivo o in negativo. Dragon Ball potrebbe essere uno degli esempi più semplici quando si tratta del Viaggio dell'Eroe poiché affonda le sue radici nella mitologia.

Goku inizia la sua storia come un ragazzino come tanti e nel suo viaggio iniziale, cominciato solo dopo che ha conosciuto Bulma, sviluppa profonde amicizie e supera ostacoli incredibili. Cambia e diventa più potente, incontra un mentore e impara alla perfezione le arti marziali. La battaglia con Piccolo rappresenta un punto di svolta importante per Dragon Ball e lo stesso Goku, dal momento che deve superare il suo primo vero ostacolo.

Al termine di Dragon Ball, si può dire che Goku sia cresciuto non solo fisicamente ma anche mentalmente. Lo stesso processo potrebbe essere, per certi versi, paragonato anche alla storia di Gohan in Dragon Ball Z, ma è sicuramente un tema che ritroviamo in altri numerosi shonen.