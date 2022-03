Come viene creato Weekly Shonen Jump? In un video il processo di stampa della rivista

Da ormai cinquant'anni e oltre, Weekly Shonen Jump viene pubblicato in Giappone. L'intuizione della casa editrice Shueisha di aggiungersi all'enorme mercato delle riviste di manga, fino a quel momento dominato da colossi come Kodansha e Shogakukan, fu azzeccata: nel giro di qualche decennio pubblicarono i lavori più famosi di sempre.

Dragon Ball prima, Slam Dunk e ONE PIECE poi, arrivando fino al successo contemporaneo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Weekly Shonen Jump ha visto passare tanti titoli di successo tra le sue pagine e non ha di certo intenzione di fermarsi qui. Ma come si producono quelle pagine della rivista che poi portano in Giappone le varie storie scritte dai mangaka?

Il canale ufficiale della rivista pubblica il metodo di stampa di Weekly Shonen Jump, permettendo ai fan di avvicinarsi al mondo della stampa industriale e mostrando tutti i passaggi. Il video in alto, della durata di quasi mezz'ora, mette in risalto tutti i passaggi di stampa, dall'inserimento della carta alla differenziazione per le pagine a colori, passando per l'assemblaggio e rilegatura e arrivando infine alla distribuzione.

Ed ecco così che è stata completata la rivista, in questo caso con My Hero Academia in copertina. E lo stesso processo sta distribuendo Weekly Shonen Jump con le nuove due serie appena iniziate.