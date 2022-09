Come viene sconfitto Yhwach? La fine dell'antagonista di Bleach

Dopo anni di assenza, finalmente l'anime di Bleach sta per tornare con l'adattamento della saga finale dell'iconica serie manga di Tite Kubo, la Saga della Guerra Millenaria. Principale antagonista di questo arco narrativo è sua maestà Yhwach, personaggio che i lettori dell'opera hanno già avuto modo di conoscere.

Conosciuto anche con il nome di Vostra Maestà, Yhwach nacque con gravi disabilità. Egli non poteva udire, osservare, parlare, né tanto meno muoversi. Tuttavia, chiunque venisse toccato dalle sue mani veniva miracolosamente guarito da ogni ferita, sia fisica che dell'anima. I poteri di Yhwach in Bleach gli consentono d'inserire un pezzo della propria anima all'interno di un corpo vivente. A lui si può dunque attribuire la creazione dei Quincy. Il Re del Vandenreich è il personaggio più forte di Bleach, ma come viene sconfitto Yhwach?

A seguito della battaglia contro Shigekuni Yamamoto Genryusai, Yhwach perse i suoi poteri. Per riottenerli, rubò quelli dei Quincy dal sangue impuro, e 17 mesi dopo la sconfitta di Sosuke Aizen invase l'Hueco Mundo per farne un suo regno. Sfruttò questa dimensione per lanciare il suo attacco alla Soul Society.

Giunto dinanzi ad Aizen, il re dei Quincy attacca l'ex capitano, finalmente libero dalla sua prigionia. Prima che il loro scontro cominci, però, sul luogo accorrono Ichigo e Renji. Abarai viene subito sconfitto senza essere degnato nemmeno di uno sguardo, così come anche lo stesso Aizen. A quel punto, Ichigo cerca di colpire alle spalle Yhwach, ma viene trafitto al petto. Questo era però un tranello di Aizen, che aveva usato un illusione sfruttando il potere della sua Zanpakuto. Yhwach viene trapassato da parte a parte da Ichigo.

Sembra tutto finito, ma poco dopo Yhwach risorge con l'obiettivo di fondere la Soul Society al mondo umano. Con la vittoria in tasca, Vostra Maestà viene colpito da una freccia di Ishida in grado di annullare tutti i poteri dell'antagonista. Così, Yhwach viene ucciso dalla vecchia Zangetsu di Ichigo.