Comic-Con 2020, Junji Ito rivela: 'C'è un personaggio delle mie storie che mi terrorizza'

Negli ultimi anni la popolarità di Junji Ito, celebre mangaka anche conosciuto con il titolo di "Maestro dell'orrore", è schizzata alle stelle, soprattutto grazie alle recente collaborazione con l'autore di videogiochi Hideo Kojima e al trionfo agli Eisner Awards 2019. In occasione del Comic-Con 2020, lo scrittore è stato intervistato da VIZ Media.

Durante la chiacchierata, che (nel caso in cui conosciate l'inglese) potete recuperare in cima all'articolo, l'autore ha risposto alla seguente domanda: "Quale dei mostri che hai creato trovi che sia il più spaventoso in assoluto?". Nel corso della sua carriera Junji Ito ha pubblicato dozzine di manga e disegnato altrettante creature, e di conseguenza molti fan non vedevano l'ora di scoprire quale fosse la sua preferita.

Lo scrittore ha risposto dichiarando quanto segue: "Capisco. Il personaggio fa parte della storia Fashion Model e il suo nome è Tamae Mori, o Miss Fuchi. Tutto di lei fa paura: i suoi denti, la sua faccia, persino la sua altezza è spaventosa visto che stiamo parlando di una donna alta circa due metri. Ogni persona che incontra finisce per essere uccisa, e se ci ripenso mi spavento ancora oggi." In calce potete dare un'occhiata al design della donna.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Uzumaki, l'adattamento anime tratto dal capolavoro del mangaka, è ancora in fase di produzione ed uscirà nel corso del 2021.