Comicon 2019: vediamo tutti gli annunci fatti durante la conferenza di Planet Manga

Poche ore fa si è conclusa l'interessante conferenza targata Planet Manga tenutasi al Napoli Comicon 2019, un'occasione che è stata sfruttata per mostrare al pubblico tutte le nuove e attese produzioni che sbarcheranno in Italia nel corso dei prossimi mesi. Senza dilungarci oltre, vediamo tutto ciò che la società ha in serbo per noi.

Samurai 8 - La storia di Hachimaru

In arrivo sul territorio giapponese sul Weekly Shonen Jump a partire dal prossimo 13 maggio e presto anche in Italia, seppur ancora non si abbiano date.

-Agosto:

Gunsliger Girl

Nell'Italia del futuro, la lotta al terrorismo dei gruppi indipendentisti è combattuta segretamente impiegando ragazzine trasformate in cyborg. Ma è davvero possibile annullare del tutto l'umanità di queste giovanissime combattenti chiamate a seminare morte?

Il manga era già stato parzialmente pubblicato in passato da Shin Vision (interrotto al secondo volume) e da d/books (interrotto al decimo volume). In totale vi saranno quindici volumi, disponibili in fumetteria e online al prezzo di 7,00€.

Kengan Ashura

Sin dall'epoca Edo, in certe zone del Giappone esistono arene per gladiatori. In queste arene, imprenditori e commercianti ricchi ingaggiano gladiatori per farli combattere in lotte a mani nude in cui chi vince prende tutto. Tokita Ouma, soprannominato "Ashura", entra nel giro e devasta tutti i suoi avversari. La sua spettacolare abilità di schiacciare i suoi nemici attira l'attenzione dei grandi imprenditori, tra cui il presidente del Gruppo Nogi, Nogi Hideki.



L'adrenalinico manga di puro combattimento che si è guadagnato un adattamento anime, in arrivo su Netflix, sarà suddiviso in 27 volumi disponibili in fumetteria e online al prezzo di 7,00€.

Cortili del cuore Deluxe (Gokinjo Monogatari)

Fin da piccolo, Tsutomu Yamaguchi veniva idolatrato da tutte le ragazze del vicinato, per via del suo nome, tratto da una canzone, e della sua faccia, somigliante a quella della scimmia Monchicchi. Già ai tempi, però, questo dava altamente sui nervi alla sua amica e vicina di casa Mikako. Ora che sono cresciuti, Tsutomu assomiglia al cantante dei Manbou, Ken Nakagawa, e questo lo rende ancora più popolare tra le ragazze; tutte tranne Mikako, a cui non potrebbe fregar di meno. O forse no?

L'opera sarà composta da quattro volumi disponibili in fumetteria e online al prezzo di 12,90€.

-Settembre:

RWBY

Il futuro mondo fantasy di Remnant è pieno di mostri famelici e nemici. Per fortuna, la Beacon Academy sta addestrando Cacciatori e Cacciatrici per combattere i mali del mondo, e Ruby, Weiss, Blake e Yang sono pronte per il loro primo giorno di scuola.

L'opera sarà composta da un unico volume disponibile in fumetteria e online al prezzo di 7,00€.

L'immortale (Mugen No Juunin) - Edizione kanzenban

L'Immortale segue le vicende di Manji, un abile samurai dotato di un enorme potere: nessuno può ucciderlo se non somministrandogli un raro veleno. In passato Manji ha compiuto degli atti criminali, uccidendo 100 samurai (incluso il marito di sua sorella). La sua immortalità deriva dal verme Kessen-chu, che vive in simbiosi con il suo corpo e gli permette di bloccare il naturale processo di invecchiamento rimarginando in poco tempo qualunque ferita inflittagli. Per liberarsi dall'immortalità, Manji dovrà uccidere 1000 "scellerati". Durante il suo cammino, Manji incontra la giovane Rin Asano, unica sopravvissuta alla strage che gli uomini dell'Itto-Ryu hanno perpetrato sulla sua famiglia. La giovane chiede all'abile samurai di aiutarla a vendicarsi, ed egli decide di appoggiarla soltanto perché lei gli ricorda la defunta sorella. Inizia così la caccia ai membri dell'Itto-Ryu.

L'opera sarà composta da 15 volumi disponibili in fumetteria e online al prezzo di 14,90€.

Kutei Dragons

L'equipaggio della nave volante Queen Zaza si guadagna da vivere cacciando draghi. Quando hanno successo, la ricompensa è ricca e ottengono tutta la carne che vogliono! Quando falliscono, però, ad attenderli c'è solo un terribile finale. Il manga segue la caccia e la cucina di questi cacciatori che vanno alla ricerca di draghi solcando il cielo.

L'opera, di cui presto vedremo anche un adattamento anime su Netflix, sarà suddiviso in sei volumi disponibili in fumetteria e online al prezzo di 7,00€.

Killin' Morph (satsuriku Morph)

Afflitta da visioni di uno psicopatico dopo un massacro in una strada trafficata di Ikebukuro, Madoka deve mettere in discussione la propria sanità mentale per capire se ciò che vede stia accadendo realmente.

L'opera sarà composta da tre volumi disponibili in fumetteria e online al prezzo di 7,00€.

Hikari-Man

Hikari è uno studente come tanti. Appassionato di computer e videogame, spesso soffre di fastidiosi problemi dovuti all'elettricità statica. Problemi che stanno per degenerare in un portentoso incidente che farà scorrere in lui quell'energia e quella sicurezza che non ha mai avuto...

L'opera sarà composta da cinque volumi disponibili in fumetteria e online al prezzo di 7,50€.

Maid-sama! Marriage (Kaichou wa Maid-sam! Marriage)

Una raccolta di storie extra legate alla hit Maid-sama! - La doppia vita di Misaki, per scoprire cosa ne è stato di Misaki, Usui e compagni all'indomani della conclusione della serie principale. Uno speciale che include un divertente crossover con la serie Yuki andrà all'inferno?.

L'opera sarà composta da un singolo volume disponibile in edicola e fumetteria al prezzo di 4,50€.

-Ottobre:

Mad Chimera World

La storia si svolge in un mondo in rovina dominato da chimere i cui esemplari femminili divorano quelli maschili. Usagi è la sorella maggiore di Mitsuki e lo protegge mentre esplorano le lande. Il ragazzino, invece, è un cronista capace di leggere libri antichi che raccontano di come il mondo fosse un tempo completamente diverso...

L'opera sarà composta da quattro volumi disponibili in edicola e fumetteria al prezzo di 4,50€.

Hinowa ga yuku!

Ventiquattro Paesi sono in guerra da più di un secolo per il controllo dell'isola di Wakoku. Una giovane di nome Hinowa entra a far parte dell'esercito della nazione di Soukai con l'intento di far terminare una volta per tutte questa guerra. Purtroppo però viene uccisa in battaglia e sua figlia Hinata, prenderà il suo posto per portare a termine l'obiettivo della madre.

L'opera, identificabile come sequel/spin-off di Akame ga kill!, sarà composta da tre volumi disponibili in edicola e fumetteria al prezzo di 4,50€.

Aposimz (Ningyou no Kuni - Aposimz)

La storia è ambientata su un pianeta artificiale, Aposimz, formato da un nucleo centrale e dal suo esoscheletro. In seguito a una terribile guerra, molte persone hanno perso il diritto di vivere all'interno del nucleo, essendo quindi costrette a vivere sulla superficie congelata di Aposimz; qui devono affrontare l'inarrestabile avanzare di una misteriosa malattia, oltre ai costanti attacchi di violenti automi e all'ombra incombente dell'Impero di Rebedoa che governa il pianeta. Durante una marcia d'addestramento, il giovane Etherow e i suoi compagni si imbattono in una ragazza di nome Titania, salvandola dai soldati dell'Impero che le danno la caccia... l'Impero, però, sembra non voler restare a guardare.

L'opera sarà composta da quattro volumi disponibili in fumetteria e online al prezzo di 6,50€.

Attack on Titan Anthology

La febbre dei Giganti ha conquistato anche le star del fumetto occidentale che contribuiscono ad arricchire l'universo di culto creato da Hajime Isayama con le loro creazioni originali basate su L'attacco dei giganti. Da Scott Snyder a Gail Simone, passando per Paolo Rivera e Rhianna Pratchett, una raccolta di storie d'autore di vari generi che rivisitano la hit manga del momento, in un volume da collezione targato Kodansha Comics.

L'opera sarà composta da un singolo volume disponibile in fumetteria e online al prezzo di 25€.

-Novembre:

Marry Grave

In un mondo in cui i demoni cercano di annientare la razza umana, un vagabondo di nome Riseman Sawyer viaggia alla ricerca dell'incantesimo "Formula dei morti". Questa magia ha il potere di resuscitare i morti, per cui egli vorrebbe riportare in vita la moglie, deceduta proprio mentre usava la formula per aiutare Riseman.

L'opera sarà composta da cinque volumi disponibili in fumetteria e online al prezzo di 7,00€.

Jujutsu kaisen

Yuuji è un genio nella corsa, ma non ha nessun interesse a correre in cerchio su una pista. È felicissimo di far parte del club di ricerche sull'occulto, ma anche se ne fa parte solo per gioco le cose si fanno serie quando uno spirito vero si palesa a scuola. La vita si farà davvero strana alla Sugiwasa Town High School!

L'opera sarà composta da cinque volumi disponibili in edicola e fumetteria al prezzo di 4,90€.

Gigant

La vita di Rei Yokoyamada, uno studente delle superiori con la passione per il cinema ed il sogno di diventare regista, si incrocia inaspettatamente con quella di Papiko, un'attrice JAV in difficoltà. Contemporaneamente, apparentemente a causa di un sito misterioso, iniziano ad accadere fatti alquanto strani...

L'opera sarà composta da tre volumi disponibili in edicola e fumetteria al prezzo di 4,90€.