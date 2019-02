Comicon: il mangaka di Made in Abyss sarà ospite della fiera di Napoli

Made in Abyss ha conquistato tutti due anni fa quando arrivò l'anime su VVVVid. La voglia della serie dei fan è continuata al Lucca Comics successivo, quando la J-POP annunciò che avrebbe portato in Italia la serie manga ufficialmente.

Ora invece è il turno di Akihito Tsukushi, creatore di Made in Abyss, fare tappa nel Belpaese grazie a una collaborazione tra l'importantissimo polo fieristico napoletano del Comicon e la J-POP. Come aveva già anticipato la casa editrice, il mangaka sarebbe arrivato in Italia nel corso del 2019, e nella giornata di oggi l'account ufficiale Facebook del Comicon ha rivelato che proprio Tsukushi sarebbe stato uno degli ospiti internazionali presenti alla mostra che si terrà tra il 25 e 28 aprile 2019.

Made in Abyss è un manga in corso dal 20 ottobre 2012 sulla rivista online Web Comic Gamma, scritto e disegnato da Akihito Tsukushi. La sinossi è la seguente: "La città di Orth sorge sul bordo di un enorme precipizio che porta a un sistema di caverne selvaggio, denominato l'Abisso. Questo è l'unico posto rimasto inesplorato nel mondo, e nessuno sa fino a che profondità si spinge o quali segreti cela sul fondo. Generazioni intere di avventurieri hanno tentato di scoprire quanti più segreti possibili, ma i pericoli nascosti nell'Abisso e soprattutto la sua maledizione rendono sempre difficile questo viaggio. Riko, un'orfana che sta facendo pratica per diventare un'avventuriera, viene coinvolta in uno scontro negli strati superiori dell'Abisso, che la porterà a fare la conoscenza di Reg, un robot che sembra provenire da uno dei livelli più profondi".