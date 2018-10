Comics Society: L'età dell'oro di Pedrosa e Moreill, il fumetto di BAO Publishing

Torna l'appuntamento con Comics Society e questa volta il nostro Steve vi parlerà di L'età dell'oro di Cyril Pedrosa e Roxanne Moreill, appena pubblicato da BAO Publishing.

All’apparenza un racconto classico fantastico, tra cavalieri, principesse e re, L’età dell’oro rivela la sua vera natura di man mano che si avanza nel racconto e si conoscono meglio i personaggi, approcciando tematiche più profonde e moderne, una su tutte l'uguaglianza.

Una storia per tutti, appassionati di fumetti e non, disegnata in modo unico da un Cyril Pedrosa al suo meglio e capace di creare tavole incredibili, splash page ricce di colori e dettagli all’interno delle quali i personaggi si muovono proprio come farebbero in un paesaggio reale.

Per saperne di più e d’are un’occhiata migliore al fumetto di BAO Publishing, non vi resta che aprire il video qui sopra e immergervi in questa fiaba moderna alla ricerca de L'età dell'oro.