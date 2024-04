Comincia il conto alla rovescia per My Hero Academia 7! Guardate questi poster

L'attesissima settima stagione di My Hero Academia è pronta a fare il suo debutto sugli schermi a maggio di quest'anno: finalmente gli spettatori scopriranno il seguito delle emozionanti avventure dei giovani eroi della Classe 1-A, accompagnati dai loro insegnanti. Ci aspettano nuovi nemici, altri problemi e tanti viaggi.

Dopo una sesta stagione piena di sconvolgimenti e tensione, con il caos scatenato da All For One e Tomura Shigaraki che ha messo alla prova gli eroi in tutto il Giappone, i fan sono ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro per Deku e compagni.

La conclusione della sesta stagione di My Hero Academia ha lasciato intendere che la vera battaglia finale era ancora in attesa di essere combattuta. Mentre aspettiamo l'imminente debutto della stagione 7, lo staff anime ha lanciato una campagna promozionale entusiasmante, mettendo in risalto i membri della Classe 1-A attraverso una serie di poster speciali.

Dai poster dedicati ai giovani eroi Eijiro Kirishima, alias Red Riot, e Tenya Iida, ossia Turbo Hero: Ingenium, fino a quelli di personaggi secondari come Koji Koda e Mina Ashido, ogni immagine offre un'anteprima affascinante dei protagonisti e del loro mondo.

La data ufficiale di uscita della stagione 7 è stata fissata per il 4 maggio, con la trasmissione in streaming su Crunchyroll in contemporanea con il debutto in Giappone. Ciò segna l'inizio ufficiale della nuova fase della serie, esattamente dopo il debutto degli episodi speciali My Hero Academia: Memories che hanno sintetizzato gli eventi delle stagioni precedenti, aggiungendo delle scene completamente inedite.

Su La strada è uno dei più venduti di oggi.