Comincia l'evento Annihilation Scourge targato Marvel Comics con il primo numero di Alpha

Il nuovo mini-evento Marvel Comics, Annihilation Scourge, è arrivato sugli scaffali delle fumisterie lo scorso mercoledì con la storia one-shot dal titolo Alpha, che ha come obiettivo quello di stabilire le basi per i racconti successivi, in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Mentre sapevamo già che due delle figure principali sarebbero stati Annihilus e Blastaar, nel volume abbiamo assistito anche a piacevoli sorprese, che riguardano alcuni dei più illustri personaggi di tutto l’universo Marvel. In Alpha abbiamo scoperto come “qualcosa” abbia attacco i Loyalist che stanno gareggiando per il controllo della Zona Negativa.

Quando Annihilus pensa che ci sia Blastaar dietro la morte dei suoi soldati, tra i due parte un feroce scontro. È proprio in questo momento tuttavia che si capisce lo sbaglio di entrambi, dato che si viene a comprendere come gli abitanti di Cancerverse stiano provando a raggiungere la Zona Negativa, infettando i guerrieri che sono sotto il comando di Annihilus e Blastaar.

Inoltre sembra che ci sia un gruppo tra loro, i Revengers, una versione malvagia degli Avengers, ma la cosa che sorprende di più rimane il fatto che dietro queste azioni c’è il Guardiano d’oro del Bene, ovvero Sentry.

Di sicuro un progetto che sembra essere promettente, che forse porterà la Marvel a riconquistare alcuni dei fan di vecchia data, affezionati all'universo 2099, che presto tornerà in grande stile.