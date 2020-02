Il commento di Joe Quesada di Marvel Comics sull'addio di Dan Didio

Come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, Dan Didio non è più co-publisher della DC Comics in un contesto ancora da chiarire perfettamente. Un altro grande dell'editoria a fumetti, il Vicepresidente Esecutivo e Direttore Creativo della Marvel Comics, Joe Quesada commenta la notizia.

Affidandosi a Twitter, Quesada esprime tutto il suo dispiacere per l'abbandono del "rivale" di lunga data, aggiungendo di aver sempre avuto grande stima di Didio come persona anche se hanno lavorato per universi (fumettistici) diversi. Conclude il post (che trovate in calce alla notizia) augurandogli il meglio per il suo prossimo percorso lavorativo. La notizia dell'abbandono di Dan Didio ha lasciato di stucco moltissimi addetti ai lavori e fan della DC Comics perchè giunge alquanto inaspettata. Non c'erano mai state avvisaglie che si potesse arrivare ad un addio così repentino. A Dan Didio si devono molte inizitiative editoriali forti che hanno scosso la DC Comics per quanto riguarda la vendite, quali: Infinite Crisis, DC Rebirth, New 52, Before Watchmen ed altri eventi che hanno contribuito a fare ottenere successi alla casa editrice. Successivamente al suo licenziamento, Didio ha rilasciato un commovente comunicato dove ringraia i fan di tutto il supporto.

Nel frattempo, le uscite e le novità per la DC COmics non fermano certo. Presto, in arrivo, la serie di Green Lantern: Legacy e la nuova miniserie legata a DC Death Metal.