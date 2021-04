Un commovente flashback in My Hero Academia 309: i momenti tra Deku e la madre

Deku è stato costretto a effettuare scelte estremamente importanti e radicali. Il suo sogno di diventare un eroe continua, ma il suo percorso è mutato in modo imprevedibile dopo gli ultimi eventi, e in My Hero Academia 309 ne abbiamo avuto la prova.

Midoriya ha affrontato Muscular e l'ha battuto con successo, portando poi il villain alla polizia. Allontanandosi in fretta e furia dall'area, il protagonista di My Hero Academia si mette in contatto con All Might e dal discorso fra maestro e allievo inizia un flashback.

In ospedale, poco dopo la discussione con i vecchi possessori del One for All, Izuku viene a sapere dei cambiamenti subiti dal suo fisico. Nella sala d'ospedale, oltre All Might, c'è anche la mamma di Deku che non può fare a meno di essere preoccupata. La donna viene così a sapere della vera natura del quirk in possesso del figlio, rimanendo allibita e preoccupata.

Deku però interviene, sapendo che la mamma non accetterebbe mai la sua decisione. Il ragazzo, memore dei momenti passati insieme a giocare a fare l'eroe, dice alla madre che deve allontanarsi per poter rendere realtà quei giochi e salvare tutte le persone che ne hanno bisogno, ma che un giorno tornerà comunque a casa da lei sano e salvo.

My Hero Academia 309 regala quindi un momento tra madre e figlio che spazia tra passato e presente, in un parallelo commovente.